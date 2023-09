Fresenius SE: Analysten erwarten ein Kursziel von 35,70 EUR - eine Steigerung um +24,65%.

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

• Fresenius SE konnte am 14.09.2023 einen Anstieg von +0,46% verzeichnen.

• Das mittelfristige Kursziel von Fresenius SE liegt bei 35,70 EUR.

• Das Guru-Rating für Fresenius SE bleibt auf dem Niveau von 3,88.

Gestern konnte die Aktie der Fresenius SE eine positive Kursentwicklung von +0,46% verzeichnen und erreichte somit in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtrendite von +1,92%, was das Vertrauen des Marktes in das Unternehmen stärkt.

Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie der Fresenius SE insgesamt 35,70 EUR. Falls diese Prognose eintreffen sollte, würde dies ein Potenzial zum Wachstum um +24,65% bedeuten. Dieser Ansicht sind sechs Analysten zufolge die Aktie als stark kaufenswert einzustufen und elf weitere sehen sie zumindest als kaufenswert an. Neun Experten geben hingegen nur...