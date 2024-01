Fresenius SE Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist eine bekannte Kennzahl zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Durch die Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich für die Fresenius &-Aktie ein RSI-Wert von 21,08, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 59,17 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Fresenius &-Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Fresenius &-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert (27,29 EUR) auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs (27,12 EUR) liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Einstufung, da der letzte Schlusskurs (27,93 EUR) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Fresenius &-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Fresenius & derzeit eine Dividendenrendite von 3,43 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,01 % als niedrig eingestuft wird. Mit einer Differenz von 2,58 Prozentpunkten ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.