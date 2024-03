Fresenius SE Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Fresenius &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Dieser Wert führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Fresenius &-Aktie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Fresenius & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance mit 12,36 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fresenius & in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Auswertung von Diskussionen und Meinungen zeigt jedoch auch einige negative Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Fresenius & in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktie in etwa gleichem Maße wie üblich im Fokus der Anleger steht, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.