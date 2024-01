Fresenius SE Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Fresenius & hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 13,77 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,63 Prozent aufweist, liegt Fresenius & mit einer Rendite von 21,39 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Fresenius & derzeit eine Dividendenrendite von 3,21 Prozent, die unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,83 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Fresenius & beträgt derzeit 42,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 46,37 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius & bei 17,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 103,53 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis erhält.