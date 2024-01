Fresenius SE Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Dieser wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI für die Aktie von Fresenius & liegt bei 41,94, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 54 für die Fresenius &-Aktie, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Fresenius & veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Fresenius & im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,77 Prozent erzielt, was 20,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit anderen Gesundheitsdienstleister-Aktien schneidet Fresenius & mit einer Rendite von 21,33 Prozent überdurchschnittlich gut ab. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fresenius &-Aktie bei 27,18 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 28,52 EUR, was einem Abstand von +4,93 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ebenfalls ein "Neutral"-Signal festgestellt. Basierend auf diesen Analysen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.