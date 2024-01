Fresenius SE Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius & hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,21 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fresenius &-Aktie zeigt einen Wert von 23, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 41,32 ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fresenius &. Bei der technischen Analyse ergibt sich für Fresenius & ebenfalls ein "Gut"-Rating, basierend auf dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der Aktienkurs von Fresenius & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Fresenius & in verschiedenen Kategorien gut abschneidet.