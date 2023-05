Fresenius SE: Aktie noch nicht richtig bewertet – Kursziel bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius SE Aktie hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +25,83% höher als der aktuelle Preis.

• Fresenius SE legt am 26.05.2023 um +0,87% zu

• Das mittelfristige Kursziel von Fresenius SE beträgt 33,66 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,91 gleich

Am gestrigen Handelstag steigt die Fresenius SE-Aktie an und erreicht einen Wert von +0,87%. Die vergangenen fünf Tage ergaben jedoch insgesamt ein negatives Ergebnis von -2,37%, was auf eine momentane Pessimismus des Marktes hindeutet.

Es stellt sich die Frage ob Expert*innen in Bankhäusern diese Entwicklung erwartet hatten? Fakt ist jedenfalls: Eine Einstufung durch Analytiker*innen lässt darauf schließen.

Das mittelfristige Kursziel für den Fresenius-Konzern wird im Durchschnitt bei 33,66 EUR...