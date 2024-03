Fresenius SE Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,22 EUR aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs von 25,99 EUR liegt damit um -4,52 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,89 EUR) verzeichnet einen nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs (-3,35 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fresenius &-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten beiden Wochen wurde Fresenius & von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Fresenius &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,24 Prozent erzielt, was 4,92 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -12,52 Prozent, wobei Fresenius & aktuell 7,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius & mit einem Wert von 17,42 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 100,02. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.