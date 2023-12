Fresenius SE Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Fresenius & hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Rendite von 13,77 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Die Branche der Gesundheitsdienstleister verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -16,46 Prozent, während Fresenius & mit 30,23 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser starken Entwicklung wurde der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius &-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,58 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,56 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,68 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um +7,12 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius &-Aktie weist auf eine neutrale Bewertung hin, da der RSI der letzten 7 Tage bei 56 liegt, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 26,78, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt ergibt sich für Fresenius & daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Bei der Dividendenpolitik schneidet Fresenius & weniger positiv ab, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 3 liegt, was eine negative Differenz von -2,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister-Branche darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich also eine starke Performance der Fresenius &-Aktie in Bezug auf den Aktienkurs und die technische Analyse, während bei der Dividendenpolitik Verbesserungsbedarf besteht.