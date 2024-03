Fresenius SE Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse der Fresenius &-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 24,64 EUR lag, was einem Unterschied von -9,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (27,14 EUR) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (25,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs (-4,83 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Fresenius &. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, weshalb der Titel insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die Auswertung konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 6 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aus fundamentaler Sicht weist die Fresenius &-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,42 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,17 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und Buzz um Fresenius & in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme positiver Kommentare und eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die gesteigerte Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht.

Insgesamt wird die Fresenius &-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, fundamentalen Kriterien, Sentiment und Buzz als "Gut" bewertet.