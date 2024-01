Fresenius SE Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fresenius & liegt aktuell bei 17,26, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 107 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher wird Fresenius & in dieser Hinsicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Fresenius & derzeit bei 27,18 EUR verläuft. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 28,52 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +4,93 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 27,58 EUR, ergibt sich eine Differenz von +3,41 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius & liegt bei 41,94, was auf eine als "Neutral" bewertete Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Wer derzeit in die Aktie von Fresenius & investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 3,21 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,83 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.