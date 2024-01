Fresenius SE Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse der Fresenius &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 27,02 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,07 EUR liegt demnach auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von +3,89 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt bei 27,05 EUR, was eine Abweichung von +3,77 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Basierend auf diesen Werten wird die Fresenius &-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Fresenius & festgestellt wurde. Das Kriterium wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Fresenius &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,77 Prozent erzielt, was 21,73 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,56 Prozent, und Fresenius & liegt aktuell 21,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Fresenius & mit einer Dividendenrendite von 3,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (6,01 Prozent) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 2,81 Prozentpunkte beträgt.