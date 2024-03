Fresenius SE Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fresenius & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Einstufung als "Gut".

Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung ausspricht. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fresenius & momentan mit 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,31%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Fresenius & nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 17,42 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 100,74 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fresenius & von 25,66 EUR mit -5,56 Prozent Entfernung vom GD200 (27,17 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 26,56 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,39 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Fresenius &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.