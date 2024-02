Fresenius SE Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Das Stimmungs- und Buzz-Muster ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben Analysen aus Banken spielen auch langfristige Stimmungsbilder unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Fresenius & zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17,42, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt und daher als positiv eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt eine neutrale Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage sowie der letzten 50 Handelstage. Die Abweichung des aktuellen Kurses von diesen Durchschnittswerten führt zu einer neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Fresenius & insgesamt eine neutrale Bewertung. Der RSI7-Wert von 37,97 und der RSI25-Wert von 60,26 führen zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.