Fresenius SE Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs der Fresenius & Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,77 Prozent. Dies liegt 20,93 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor, der bei -7,16 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt durchschnittlich -7,57 Prozent, wobei die Fresenius & Aktie aktuell 21,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius & liegt bei 41,94, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Fresenius & Aktie interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, ebenso wie die positive Änderung der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Fresenius & Aktie ist ebenfalls positiv. Überwiegend wurden positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und auch die Themen rund um Fresenius & wurden positiv diskutiert. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls überwiegend "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Fresenius & Aktie.