Fresenius SE Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse der Aktie von Fresenius & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 27,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,47 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -6,26 Prozent unter dem GD200 gehandelt wird, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 26,45 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,71 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war in letzter Zeit weder besonders hoch noch besonders niedrig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius & Aktie liegt bei 55,62, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Fresenius & diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.