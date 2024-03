Fresenius SE Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +41,78% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 13.03.2024 verzeichnete Fresenius SE eine Kursentwicklung von -1,25%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 35,70 EUR, während das Guru-Rating unverändert bei 3,92 bleibt.

Die jüngste Kursentwicklung von -1,25% am Finanzmarkt hat zu einer Gesamtsumme von -1,87% in den letzten fünf Handelstagen geführt, was auf eine relative pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 35,70 EUR. Dies würde den Investoren ein Kurspotenzial von +41,78% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, da einige eine schwache Entwicklungstendenz beobachten.

Aktuell sind 8 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 9 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen. 8 Experten äußern sich neutral mit einer “halten”-Bewertung, während 1 Analyst die Aktie zum “Verkauf” empfiehlt.

Insgesamt sind also +65,38% der Analysten immer noch optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung wird das “Guru-Rating” als bewährter Trend-Indikator genannt, das zuvor als “Guru-Rating ALT” bestanden hat. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin das Vertrauen der Experten genießt, obwohl einige Marktteilnehmer momentan eine pessimistische Haltung einnehmen.

Die Analyse der Aktie von Fresenius SE zeigt, dass trotz der aktuellen Kursentwicklung viele Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf das Potenzial des Unternehmens sind.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Fresenius SE-Analyse von 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fresenius SE jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fresenius SE Aktie

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...