Fresenius SE Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Dividendenrendite für die Aktie von Fresenius & beträgt derzeit 3,21 Prozent, was 1,01 Prozent über dem Durchschnittswert von 2,19 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von den Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fresenius & zeigt einen Wert von 94,14 für den RSI7 (sieben Tage) und 62,12 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Fresenius & bei 26,95 EUR, was -2,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,03 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Fresenius & im letzten Jahr eine Rendite von 13,77 Prozent erzielt, was 22,65 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,82 Prozent, wobei Fresenius & aktuell 21,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.