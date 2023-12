Fresenius SE Aktie: War das schon alles?

Die Aktie von Fresenius & wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu positiven Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +6,16 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +6,52 Prozent zeigte. Dies führte zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Gesundheitsdienstleister-Branche erzielte Fresenius & eine Performance von 13,77 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien, die im Durchschnitt um -9,86 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Outperformance von +23,63 Prozent. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Aktie deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führte.

Die Diskussionen über Fresenius & in den sozialen Medien zeigten in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führte. Darüber hinaus ergaben sich acht positive Handelssignale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führte.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index ergab für die Fresenius & Aktie einen Wert von 41,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen Wert von 37 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Beide Werte führten zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Aktie von Fresenius & sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Branchenvergleich und in Bezug auf die Anlegerstimmung.