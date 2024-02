Fresenius SE Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Derzeit wird die Aktie von Fresenius & am Markt als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich insbesondere am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,89, was 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fresenius & bei 27,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,64 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -2,38 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 27,92 EUR eine neutrale Bewertung von -4,58 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Fresenius & im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,06 Prozent erzielt, was 16,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 16,5 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fresenius & derzeit mit 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.