Fresenius SE Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Aktienanalyse für Fresenius & zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dieser liegt mit 26,16 EUR 4 Prozent unter dem GD200 von 27,25 EUR. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 26,16 EUR 6 Prozent unter dem GD50 von 27,83 EUR liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 von 94,4 weist auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, während der RSI25 von 63,31 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von 3,21 Prozent für Fresenius & liegt über dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Bezogen auf das Kursniveau liegt sie 1,01 Prozent über dem Mittelwert. Die positive Dividendenpolitik des Unternehmens wird somit von Analysten anerkannt.

In fundamentalen Kriterien schneidet Fresenius & ebenfalls positiv ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 17,26 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 107, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält Fresenius & daher gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, von "Neutral" und "Schlecht" in der technischen Analyse bis hin zu "Gut" in der Dividendenpolitik und in fundamentalen Kriterien. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen über ihre Investitionen treffen.