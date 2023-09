Fresenius SE: Aktie mit Potenzial - Kursziel 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Fresenius SE ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 35,70 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich daraus ein Potenzial von +26,55%.

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Fresenius SE an Wert und schloss mit einem Minus von -0,67%. In der vergangenen Woche sank der Wert um insgesamt -4,34%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem bleiben die meisten Analysten optimistisch: 6 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 11 setzen das Rating “Kauf”. Lediglich 9 Analysten bewerten die Aktie als “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88.

Insgesamt scheint die Mehrheit der Analysten zu glauben, dass in Zukunft noch positive Entwicklungen auf die Aktionäre warten.