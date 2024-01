Fresenius SE Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Fresenius hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,77 Prozent erzielt, was 22,65 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,82 Prozent, wobei Fresenius aktuell 21,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Fresenius. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Fresenius ist rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fresenius neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 94,14 und der RSI25 beträgt 62,12, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Fresenius 3,21 Prozent, was 1,01 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Fresenius von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.