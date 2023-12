Fresenius SE Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Fresenius & nun bei 26,86 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 27,74 EUR steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei +3,28 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 26,68 EUR, was einem Abstand von +3,97 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt Fresenius & eine Rendite von 13,77 Prozent, was um mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur gesamten "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,41 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Fresenius & mit 29,17 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Fresenius & als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,26 insgesamt 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 100,83 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fresenius &-Aktie liegt bei 74, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,97, was dazu führt, dass Fresenius & weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fresenius &.