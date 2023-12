Fresenius SE Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fresenius &-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 26,78, was darauf hinweist, dass Fresenius & überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Fresenius &.

Die Dividendenpolitik von Fresenius & zeigt aktuell eine negative Differenz von -2,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Schlusskurs der Fresenius &-Aktie einen positiven Abweichung von +6,56 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer positiven Abweichung von +7,12 Prozent ein "Gut"-Rating auf. Insgesamt erhält die Fresenius &-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fresenius & diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.