Fresenius SE Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie von Fresenius & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 17,42 liegt es insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der bei 102,03 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -5,24 Prozent, was 4,77 Prozent über dem Durchschnitt (-10,01 Prozent) im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -12,51 Prozent, wobei Fresenius & aktuell um 7,27 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,21 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,88 EUR weicht somit um -4,89 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (26,86 EUR) weist eine ähnliche Abweichung (-3,65 Prozent) auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fresenius & in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsintensität zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fresenius & wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.