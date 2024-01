Fresenius SE Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Aktie von Fresenius hatte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,77 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +25,27 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -11,5 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Fresenius mit einer mittleren Rendite von -11,75 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 25,52 Prozent erzielen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Fresenius in dieser Kategorie das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Fresenius derzeit eine Rendite von 3,21 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Gesundheitsdienstleister") von 6,01 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 2,81 Prozentpunkte beträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Fresenius mit 26,6 EUR derzeit -4,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,46 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fresenius liegt bei 46,26, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,4, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie das Rating "Neutral".

Fresenius SE kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fresenius SE jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fresenius SE-Analyse.

