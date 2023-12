Fresenius SE Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Fresenius & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -17,42 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +30,03 Prozent für Fresenius & bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -3,84 Prozent, wobei Fresenius & 16,45 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Fresenius & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17,23 Euro, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 94. Aufgrund dieser Unterbewertung wird Fresenius & basierend auf dem KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Fresenius & bei der Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Fresenius &.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs (28,52 EUR) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt (26,74 EUR) liegt, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie aufgrund der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt wird die Fresenius &-Aktie sowohl in der Fundamentalanalyse als auch in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.