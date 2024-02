Fresenius Medical Careration löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius Medical Care wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,35, was einen Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 111,23 ergibt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fresenius Medical Care-Aktie liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40,97, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fresenius Medical Care im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,74 Prozent erzielt, was 18,21 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors ("Gesundheitspflege") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,24 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 17,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.