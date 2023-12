Fresenius Medical Care ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative Strength Index (RSI) für Fresenius Medical Care liegt bei 68,42 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 38, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Fresenius Medical Care ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,58 auf, was 77 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark variiert, wobei eine erhöhte Aktivität zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut". Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt 5 "Gut" und 1 "Schlecht", was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.