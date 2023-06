Fresenius Medical Care: Potenzielle Kurssteigerung von 9,14%

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Analyst*innen sind der Meinung, dass die Aktie von Fresenius Medical Care momentan unterbewertet ist. Das wahre Kursziel beträgt 38,76 EUR und liegt somit um -9,14% über dem aktuellen Preis.

• Am 12.06.2023 legte die Aktie von Fresenius Medical Care um +0,76% zu

• Guru-Rating bei Fresenius Medical Care bleibt stabil bei 2,58

Gestern stieg der Preis für das Wertpapier von Fresenius Medical Care an der Börse um +0,76%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg er insgesamt um +2,55%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt durchschnittlich bei 38,76 EUR laut Bankanalyst*innen. Sollten sie damit Recht behalten, würde dies ein potenzielles Wachstum in Höhe von -9,14% bedeuten. Trotz des positiven Trends in letzter Zeit teilen nicht alle Analyst*innen diese...