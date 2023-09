Fresenius Medical Care: Potenzial für eine Kurssteigerung von 16,02% auf 46,41 EUR?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Aktie von Fresenius Medical Care hat in der letzten Handelswoche einen schlechten Trend verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um -1,79%, so dass sich das Gesamtergebnis auf -10,27% summiert. Die Marktstimmung scheint somit relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sind einige Bankanalysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Sie schätzen ein mittelfristiges Kursziel von 46,41 EUR und sehen damit ein Potenzial für eine Steigerung des Aktienkurses um +16,02%. Es gibt jedoch auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen und skeptischer sind.

Aktuell empfehlen etwa 39% der befragten Experten den Kauf oder behalten einer Position in Fresenius Medical Care (Guru-Rating: 2.76). Weitere Details dazu finden Sie im Überblick:

• Fresenius Medical Care: Am 08.09.2023 mit einem Rückgang von -1,79%

