Fresenius Medical Care: Potenzial für Kurssteigerung von +23,36% auf 35,70 EUR

Die Aktie von Fresenius Medical Care hat gestern eine positive Trendentwicklung am Finanzmarkt hingelegt und erreichte ein Plus von +3,43%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen sogar einen Anstieg um insgesamt +4,09% verzeichnen. Die Stimmung ist dementsprechend optimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig bei 35,70 EUR liegen sollte – ein Potential für Investoren von +23,36%. Diese Einschätzung wird jedoch nicht durch alle Experten geteilt. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen nur 1 einen Kauf der Aktie und weitere 1 sehen sie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung mit “Halten” haben immerhin 15 Analysten abgegeben. Jedoch sprechen noch 6 Analysten dafür die Aktie zu verkaufen und sogar 4 davon raten zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt momentan bei 3,85 nach einem Wert...