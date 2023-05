Fresenius Medical Care: Potenzial für Kursanstieg von +23,36% auf 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert gewonnen und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +3,43% hingelegt. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 35,70 EUR liegt. Bei einer aktuellen Bewertung von 28,99 EUR würde dies ein Potential für einen Kursanstieg um +23,36% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

1 Analyst stuft die Aktie als starken Kauf ein und weitere 1 sehen sie als kaufenswert an. Weitgehend neutral positionieren sich 15 Experten mit einem “halten”-Rating.

6 Analysten empfehlen hingegen einen Verkauf und sogar 4 Experten meinen die Aktie müsse sofort verkauft werden.

Das Guru-Rating beträgt...