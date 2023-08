Fresenius Medical Care: Potenzial für Anstieg auf 41,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von Fresenius Medical Care sind Analysten der Meinung, dass diese aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,56 EUR und zeigt ein Aufwärtspotenzial von +8,42%.

• Fresenius Medical Care verzeichnete am 16.08.2023 eine Kursentwicklung von -0,04%

• Durchschnittlicher Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,63

• Drei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie

In den letzten fünf Handelstagen fiel die Aktie um -5,32%, was das pessimistische Marktumfeld widerspiegelt. Trotzdem sehen drei Analysten Potenzial für weiteres Wachstum und setzen ein Kauf-Rating an die Aktie. Eine neutrale Bewertung erhält sie jedoch von 15 Experten.

Die restlichen fünf Bankanalysten halten hingegen eine Verkaufsempfehlung für angebracht und vier weitere sind sogar der Ansicht, dass jetzt sofort...