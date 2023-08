Fresenius Medical Care: Potenzial für Anstieg - Kursziel 41,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care hat sich in den vergangenen Handelstagen schwach entwickelt und verzeichnete gestern einen Rückgang um -1,31%, was zu einem Gesamtrückgang von -1,28% in der Woche führte. Doch die Analysten sind optimistisch.

• Am 18.08.2023 sank der Wert um -1,31%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,56 EUR

• Das Guru-Rating liegt unverändert bei 2,63

Das mittelfristige Kursziel von Fresenius Medical Care wird durchschnittlich auf 41,56 EUR geschätzt und würde damit ein Potential für einen Anstieg bieten. Allerdings bedeutet dies eine Abweichung vom aktuellen Kursniveau um etwa -6,75%. Einige Experten teilen diese Einschätzung nicht nach dem jüngsten negativen Trend.

Trotz allem zeigen sich einige Analysten weiterhin positiv gegenüber der Aktie mit einer “Kauf”-Empfehlung (11%), während andere eine...