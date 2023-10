Fresenius Medical Care: Kursziel von 46,92 EUR um +21,93% höher als der aktuelle Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius Medical Care hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,44% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf -5,38%, was auf einen pessimistischen Markt hindeutet.

Allerdings sehen Bankanalysten die Aktie nach wie vor unterbewertet und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel bei 46,92 EUR. Das würde einem Anstieg um +21,93% im Vergleich zum aktuellen Preis entsprechen.

Einige Analysten teilen jedoch nicht diese positive Prognose und halten die Aktie für überbewertet oder empfehlen sogar einen Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt etwa +14,29%.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,79 unverändert.