Fresenius Medical Care: Kursziel von 46,41 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Fresenius Medical Care einen Rückgang um -0,75%. In der letzten Woche fielen die Ergebnisse des Unternehmens um -6,81%, was auf eine pessimistische Einstellung am Markt hindeutet. Dennoch sehen Bankanalysten weiterhin Potenzial in der Aktie.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Fresenius Medical Care liegt bei 46,41 EUR. Dies entspricht einem möglichen Anstieg von +16,90%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während ein Experte die Aktie als stark kaufenswert ansieht und drei weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, positionieren sich 16 Experten neutral mit einer Bewertung von “Halten”. Sechs Analystinnen und Analysten empfehlen den Verkauf der Aktien und drei gehen sogar so weit zu sagen, dass sie sofort verkauft werden sollten.

Insgesamt halten...