Fresenius Medical Care: Kursziel von 35,70 EUR laut Analysten nicht ausgeschöpft

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +20,14% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 03.05.2023 blieb die Kursentwicklung bei +0,00%

• Guru-Rating unverändert bei 2,56

• Nur noch 8 % der Analysten sind optimistisch gestimmt

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um -1,97%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Während einige Analysten die Aktie weiterhin positiv bewerten und sie als “Kauf” oder zumindest “Halten” empfehlen (insgesamt 16 Experten), sehen andere die Aktie skeptischer und raten zum Verkauf (5 Experten).

Zusammen mit dem Trend-Indikator “Guru-Rating”, das unverändert bei 2,56 bleibt, scheint sich ein...