Fresenius Medical Care: Kursziel bei 38,76 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Fresenius Medical Care ein Plus von +0,92% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage weisen jedoch insgesamt auf einen neutralen Trend hin (-0,66%). Trotzdem sehen einige Bankanalysten das wahre Kursziel des Unternehmens bei 38,76 EUR – das entspricht einem mittelfristigen Risiko in Höhe von -4,48%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

• Fresenius Medical Care steigt am 02.06.2023 um +0,92%

• Das Kursziel liegt bei 38,76 EUR mit einem möglichen Risiko von -4,48%

• Von den Experten halten sich insgesamt 15 zurückhaltend und raten zum “Halten”

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”. Optimistisch bleiben lediglich zwei AnalystInnen und bewerten die Aktie mit “Kauf”, während fünf andere ExpertInnen zu einer...