Fresenius Medical Care: Kurspotenzial von +4,18%

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care wird nach Ansicht der Analysten momentan nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 46,41 EUR mit einem Potenzial von +4,18%. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum am Finanzmarkt von nur +0,02%, während es in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung aufwies (+0,52%).

• Die Aktie legte um +0,02% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 46,41 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +13,79%

• Guru-Rating unverändert bei 2.76

Obwohl einige Bankanalysten die positive Einschätzung teilen und die Bewertung “Kauf” oder “Halten” für die Aktie abgeben (3 bzw.16), sind andere weniger begeistert. Einige Experten halten es sogar für notwendig zu verkaufen (6) oder empfehlen einen sofortigen Verkauf (3). Insgesamt bleibt das Guru-Rating...