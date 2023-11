Fresenius Medical Care: Haben Anleger genug?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Fresenius Medical Care-Aktie (WKN: 578580) ist an der Börse aktuell ein Trauerspiel. Seit dem Hoch im Juli hat die Aktie mehr als -32% an Wert verloren. Und das primär wegen der Furcht, die Medikamente zum Abnehmen könnten den Markt für Dialyse-Dienstleistungen & Co. langfristig stark verkleinern. Doch am Montag gab es eine interessante Reaktion der Aktie, die auch auf eine Trendwende hindeuten könnte.