Fresenius Medical Care-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit aufzeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Aktie von Fresenius Medical Care beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 40,97, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Fresenius Medical Care basierend auf dem RSI.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Fresenius Medical Care als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Gesundheitsdienstleister betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,35, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 111,23 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Fresenius Medical Care in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergab schlussendlich 7 Gut- und 2 Schlecht-Signale, weshalb insgesamt eine "Neutral"-Einstufung vorliegt.

In Bezug auf die Dividende weist Fresenius Medical Care mit einer Dividendenrendite von 2,88% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (6%) eine niedrigere Ausschüttung auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Fresenius Medical Care basierend auf dem RSI, der fundamentalen Bewertung, der Anleger-Stimmung und der Dividende.