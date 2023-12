Fresenius Medical Care-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

In den letzten vier Wochen konnte bei Fresenius Medical Care eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dadurch wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresenius Medical Care liegt bei 48,95, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt jedoch bei 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Fresenius Medical Care in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +41,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite um 27,87 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care mit einem Wert von 23,58 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.