Fresenius Medical Care: Analysten sehen noch Wachstumspotential - Kursziel bei 41,56 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Fresenius Medical Care Aktie einen Rückgang von -0,75%, was jedoch innerhalb der vergangenen fünf Handelstage zu einem Anstieg von +1,17% führt. Der Markt scheint also aktuell relativ optimistisch bezüglich des Unternehmens.

Doch wie bewerten die Bankanalysten das Unternehmen? Die Aktie wird zurzeit als unterbewertet betrachtet, mit einem mittelfristigen Kursziel von 41,56 EUR und somit einem möglichen Aufwärtspotential von -12,63%. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Laut Analyse haben nur noch wenige Experten ein Verkauf-Rating (“Verkauf”) für die Fresenius Medical Care Aktie ausgesprochen. Die Mehrheit sieht in ihr eine Halteposition (“halten”), während drei Analysten sie zum Kauf empfehlen. Das Guru-Rating liegt...