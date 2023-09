Fresenius Medical Care: Analysten sehen hohes Kurspotenzial – 46,41 EUR das Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Aktie von Fresenius Medical Care entwickelte sich gestern mit einem Plus von +2,64% am Finanzmarkt. Insgesamt verzeichnete sie in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Tendenz bei einem Gesamtwachstum von +0,17%. Die Bankanalysten sind optimistisch und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 46,41 EUR. Dies entspricht einer Steigerungsmöglichkeit von +13,89% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Konkret sehen derzeit ein starker Kauf-Experte und drei weitere Analysten die Fresenius Medical Care-Aktie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) geben 16 Experten ab. Sechs Analyst(en) raten dazu, diese zu “verkaufen”, während drei sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin unverändert bei 2,76.