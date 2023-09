Fresenius Medical Care: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 46,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Am gestrigen Tag gab es für die Aktie von Fresenius Medical Care einen Verlust von -1,79%, was sich auf eine negative Entwicklung von insgesamt -10,27% in den letzten fünf Handelstagen summiert. Die Stimmung am Finanzmarkt ist derzeit pessimistisch.

Doch Experten sind optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei einem Kursziel von 46,41 EUR. Dies entspricht einer Aufwärtschance von +16,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und warnen vor dem schwachen Trend. Konkret empfehlen aktuell nur wenige Experten die Aktie als starkem Kauf oder Kauf. Fast zwei Drittel bewerten sie mit “halten” und etwa ein Drittel rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt laut Analyseberichten gleich bei 2,76.