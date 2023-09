Fresenius Medical Care: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 46,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius Medical Care hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,56% hingelegt. Die Bankanalysten halten die Aktie allerdings für unterbewertet.

• Am 06.09.2023 lag der Kurs bei -0,56%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 46,41 EUR

• Das Guru-Rating liegt unverändert bei 2,76

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Fresenius Medical Care auf durchschnittlich 46,41 EUR geschätzt. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, würde dies ein Potential von +9,56% für Investoren bedeuten.

Es gibt jedoch geteilte Meinungen unter den Analysten: Während einige optimistisch sind und die Aktie als starken Kauf empfehlen oder zumindest zum Kauf raten (insgesamt vier Analysten), bleiben andere skeptisch und geben ein “Halten”-Rating ab (16 Experten). Sechs...