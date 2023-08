Fresenius Medical Care: Analysten sehen Kursziel bei 41,56 EUR - ein Risiko von -11,65%

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Aktie von Fresenius Medical Care verzeichnete gestern einen Rückgang am Finanzmarkt um -0,49%. In den vergangenen fünf Handelstagen wurde ein neutraler Trend mit einer Summe von -0,38% erreicht. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig und setzen das mittelfristige Kursziel bei 41,56 EUR fest. Dies bedeutet für Investoren aktuell ein Kursrisiko in Höhe von -11,65%.

Dabei sind die Meinungen der Analysten sehr unterschiedlich: Drei Experten empfehlen einen Kauf der Aktie aufgrund ihrer optimistischen Aussichten. Mehrheitlich positionieren sich 15 weitere Experten durch eine neutrale Bewertung als “halten”. Fünf Analysten raten hingegen zum Verkauf und vier sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,63.