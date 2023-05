Fresenius Medical Care: Analysten sehen Kursziel bei 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Aktie von Fresenius Medical Care zeigt eine positive Entwicklung und hat am gestrigen Tag ein Plus von +4,80% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Wachstum von insgesamt +5,79% erzielt werden. Die Stimmung an der Börse scheint somit aktuell relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 35,70 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich für Investoren ein potenzielles Kursrisiko von -19,92%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 25 Analysteneinschätzungen fällt die Bewertung wie folgt aus:

– Stark kaufen: 0

– Kaufen: 2

– Halten: 14

– Verkaufen: 5

– Stark verkaufen: 4

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,56.

Fazit ist also weiterhin keine klare Kaufempfehlung für die Aktie von...